將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【新盤全面睇】錦上路站第一盤柏瓏I交通便捷 715伙戶型多元化

元朗錦上路站開通近20年，第一個住宅發展項目，最快2024年10月落成；由信置、嘉華、中國海外發展，位於錦田南的錦上路站第1A期住宅發展項目，正式命名柏瓏I，將提供715伙，戶型涵蓋1房至3房。

一手市場 柏瓏I
今日 12:00
詳情
×

【新盤全面睇】錦上路站第一盤柏瓏I交通便捷 715伙戶型多元化

元朗錦上路站開通近20年，第一個住宅發展項目，最快2024年10月落成；由信置、嘉華、中國海外發展，位於錦田南的錦上路站第1A期住宅發展項目，正式命名柏瓏I，將提供715伙，戶型涵蓋1房至3房。