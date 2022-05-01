TVB熱播劇《金宵大廈2》播出以來普遍獲好評，詭異懸疑甚至延伸穿越時空的題材，突破大台一貫作風。《金宵大廈2》男主角陳山聰在劇中一人分飾多角，他接受TOPick專訪時大談拍攝感受，形容今輯比上輯層次昇華。
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TVB熱播劇《金宵大廈2》播出以來普遍獲好評，詭異懸疑甚至延伸穿越時空的題材，突破大台一貫作風。《金宵大廈2》男主角陳山聰在劇中一人分飾多角，他接受TOPick專訪時大談拍攝感受，形容今輯比上輯層次昇華。
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【TOPick柴犬追星】陳山聰入行30年覺事業才剛起步 兒子成最佳精神後盾：他是我一粒糖果
TVB熱播劇《金宵大廈2》播出以來普遍獲好評，詭異懸疑甚至延伸穿越時空的題材，突破大台一貫作風。《金宵大廈2》男主角陳山聰在劇中一人分飾多角，他接受TOPick專訪時大談拍攝感受，形容今輯比上輯層次昇華。
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