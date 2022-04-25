招行3968再急插逾一成破底 現價撈底值博嗎？

招商銀行 （03968） 股價繼續急插兼破底，半日跌9.5%，收報47.1元，早段更一度挫逾11%，低見46.15元破底，創52周新低。招行首季多賺逾12%，該行稱經營管理運行正常，現價撈底買入值博嗎？

耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）認為招行股價短綫已反映負面因素，從基本因素分析，行長事件對銀行影響較輕，加上招行資產質素較好，撈底有一定值博率。不過短綫博底宜睇長綫，現入場博撈底，跌穿48元要止蝕，如向上補完裂口，重上55元以上才安全脫險。

不過招行最新股價已跌穿48元，譚智樂認為「投降位」已出現，難以再「隔硬博」。

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