【「你」想裝修】慈雲山特色公屋開箱！ $35萬翻新360呎Nanoleaf智能家居年輕夫婦超豪打機裝備融入貓樂園

「你」想裝修

住了十多年的慈雲山公屋，翻新裝修後比私樓更吸引！設計師Victor Miu為360呎舊公屋改裝房中房間隔外，同時鋪上木紋磚，配合零甲醛生態板訂造傢俬，讓屋主4隻貓貓擁有各自「地盤」。屋內的Naloleaf智能燈帶、特大75吋8K智能電視以至超豪打機裝備，更是不惜工本首度開箱。