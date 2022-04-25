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【CHILL CLUB】ERROR首上台獲獎感謝404支持　MIRROR工作排山倒海睡眠不足

由ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於昨晚（25日）舉行，張敬軒、許廷鏗、鄭欣宜、MIRROR及ERROR等均有出席，場面熱鬧。

人氣男團MIRROR和ERROR於騷後齊齊接受訪問，分享獲獎感受。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3237239/

記者：梁樂欣

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【CHILL CLUB】ERROR首上台獲獎感謝404支持　MIRROR工作排山倒海睡眠不足

由ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於昨晚（25日）舉行，張敬軒、許廷鏗、鄭欣宜、MIRROR及ERROR等均有出席，場面熱鬧。

人氣男團MIRROR和ERROR於騷後齊齊接受訪問，分享獲獎感受。

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記者：梁樂欣

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