近年環境、社會和企業管治（ESG）投資意識抬頭，相關概念的基金規模都快速增長。在碳中和成為全球關注的議題下，投資者應如何把握投資機遇？哪些投資主題值得作為長綫部署？晉達特約：《ET財智Talk》，請來晉達大中華零售業務主管鄧嘉南，為大家分析減碳大趨勢下的投資機遇。
×
直播中
近年環境、社會和企業管治（ESG）投資意識抬頭，相關概念的基金規模都快速增長。在碳中和成為全球關注的議題下，投資者應如何把握投資機遇？哪些投資主題值得作為長綫部署？晉達特約：《ET財智Talk》，請來晉達大中華零售業務主管鄧嘉南，為大家分析減碳大趨勢下的投資機遇。
今日 19:45
×
【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋
24:06
今日 19:45
24:38
19:45 2022/04/11
29:09
19:45 2022/04/04
25:19
19:45 2022/03/28
30:49
19:45 2022/03/21
27:20
19:45 2022/03/14
28:36
19:45 2022/03/07
27:50
19:45 2022/02/28
18:55
19:45 2022/02/21
26:07
19:45 2022/02/14
27:31
19:45 2022/02/07
31:12
19:45 2022/01/24
28:28
19:45 2022/01/17
29:25
19:50 2022/01/10
30:41
19:50 2022/01/03
29:34
19:50 2021/12/20
21:56
19:50 2021/12/13
22:43
19:50 2021/12/06
23:03
19:50 2021/11/29
24:31
19:50 2021/11/22