【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

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近年環境、社會和企業管治（ESG）投資意識抬頭，相關概念的基金規模都快速增長。在碳中和成為全球關注的議題下，投資者應如何把握投資機遇？哪些投資主題值得作為長綫部署？晉達特約：《ET財智Talk》，請來晉達大中華零售業務主管鄧嘉南，為大家分析減碳大趨勢下的投資機遇。