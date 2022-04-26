航運股齊跑出 中遠海控1919 VS 海豐國際1308揀邊隻

中遠海控 （01919） 中午收報11.86元，升逾2%；海豐國際 （01308） 則升逾4%，報26.2元。波羅的海乾散貨指數自4月中旬回升，航運股板塊卻並非隻隻皆跟升。泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱Sir）指，以宏觀角度而言，航運股的景氣已達高峰，只要中國內地疫情不再惡化可受控，消除此因素後運費難以再提升。美國加快加息會壓抑經濟增長，同樣會影響航運股，如現階段大手買入此板塊，較大機會摸頂。

朱晉民比較海豐國際及中遠海控，前者遠比後者優勝，中遠海控股價始終未能向上突破，回調幅度亦較高，市場忽視其僅2倍市盈率，此股明、今兩年連續有高盈利，但股價卻未反映，一旦航運費下調，股價跌幅難以估計。中遠海控以往均無派息，今年因大賺開始派息，惟利息不多。

如投資者15元買入中遠海控，現價11.6元沽出或會摸底，但短期要回升至15元機會很微，若反彈見約13元可果斷離場，換馬至其他非周期見頂股票勝算較高。

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