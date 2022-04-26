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北控城市資源（03718）逆市有表現 青姐建議小注可吼

港股周一（25日）大跌769點兼失守20000點，但北控城市資源 （03718） 仍能逆市升，青姐就睇好股份技術走勢轉佳，同時兼具環保概念，至於入市策略，記得收看今集《青姐話》。

技術分析 A股 美股 北控城市資源（03718） 港股 概念
今日 12:40
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北控城市資源（03718）逆市有表現 青姐建議小注可吼

港股周一（25日）大跌769點兼失守20000點，但北控城市資源 （03718） 仍能逆市升，青姐就睇好股份技術走勢轉佳，同時兼具環保概念，至於入市策略，記得收看今集《青姐話》。