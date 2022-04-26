內銀股逆市偏軟兼破底　持貨要考慮分段獲利？

建行 （00939） 中午收報5.54元，跌少於1%、工行 （01398） 則報4.66元，同樣跌少於1%，齊齊破底創月內新低。泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱Sir）指，內銀股短期不容易重上早前高位，內銀股盈利增長不高，招商銀行 （03968） 第一季盈利增長，比市場預期15%低，「工農中建」四大內銀的盈利增長會更低，如跟去年1月至3月資本市場如日中天相比，今年內銀股增長便更差。

朱晉民謂，近日人民幣貶值較急，人民幣兌美元及港元亦會轉弱，內銀股每股盈利會迅速貶值，現今人民幣已貶值逾3%，內銀股股價會向下跌作反映。朱晉民再教路，如投資者較早前已於5元買入建行，雖已收息及有一成利潤，但以期結角度而言，預期短期再上升空間不大，等期結過後，以及市場消化美國加息，到時股價或有反彈。

中國政府亦釋出政策托滙價，除非經濟太差，否則內地政府於太高及太低價位進行干頂亦有作用，人民幣應不會無限期貶值，暫時應定於6.6價位水平。如人民幣反彈，內銀股亦會跟隨反彈，惟「工農中建」及招行於短期難以重上高位，投資者宜見反彈分階段沽出獲利。

**重溫《ET開市直擊》滙豐放榜焦點速睇 人行減外匯存息托人仔？**

https：//inews.hket.com/article/3237675