【MIRROR演唱會】MIRROR首度挑戰10場紅館騷　12子率先預告進度+驚喜環節

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由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤超人氣男團MIRROR，今日（4月26日）中午於西九文化區藝術公園舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會，宣布MIRROR演唱會詳情。

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