【2分鐘睇樓團】口罩小姐Sobi帶睇貝沙灣洋房 5房4套戶叫價2.78億元

2分鐘睇樓團

貝沙灣為超級豪宅項目，依山而建，背山面海，是不少城中名人聚居之地，包括影帝「發哥」周潤發、古天樂及張家輝等，項目分有六期發展，當中只有第三期及第五期設有洋房，由於洋房涉及的金額較大，所以成交量一直不多。貝沙灣的洋房放盤相當罕有，今集地產站的《2分鐘睇樓團》節目，邀請星級嘉賓《全民造星3》及口罩小姐 Sobi So帶中家睇貝沙灣第五期洋房，叫價2.78億元！