中移動941破底　趁低吸納收息時機到？

中移動 （00941） 今中午收市報51.6元，跌少於1%，一度低見51.15元，創1個月低位。內地三大電訊股公布首季業績，中國移動 （00941） 純利按年增長6.5%、中國聯通 （00762） 增加20.6%、中國電信 （00728） 也錄得12.14%增長。4月份電訊股回調，三大電訊股分別累跌3%至6%，比恒指同期跌逾10%為佳，為波動市中較具防守性之板塊。當中中移動首季業績後或恢復回購H股，未來更有機會增加派息。

uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）指，中移動為傳統價值型收息股，於市況較差、經濟較低迷和有加息壓力時，對此龍頭電訊股的業績及股價之影響不會太大。近期恒指尋底沽貨，中移動受累而股價下調，為趁低吸納的時機。

陳偉聰再分析吸納價位，投資者如高追價值型股份，上升空間往往不大。中移動基本業務面無重大改變，近日股價跟隨大市回調，以逾8厘股息，以及有加派息憧憬下，如股價回調至50元或以下時，估值將更便宜，為不錯的入市收集價位。

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