啟德區發展如火如荼，除了大批新盤陸續推出外，佔啟德發展區面積逾3成的休憩用地，包括啟德車站廣場、空中花園陸續啟用，啟德體育園場館將於明年開幕，為區內集運動、休閒元素於一身新地標。
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啟德區發展如火如荼，除了大批新盤陸續推出外，佔啟德發展區面積逾3成的休憩用地，包括啟德車站廣場、空中花園陸續啟用，啟德體育園場館將於明年開幕，為區內集運動、休閒元素於一身新地標。
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【啟德全面睇】體育園明年開幕 啟德矚目新地標
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