電訊盈科媒體集團旗下新成立的娛樂公司「MakerVille」於今日（4月27日）假九展Star Hall品牌舉行發布會，向在場嘉賓及傳媒展現及介紹新公司的發展方向。除了來個旗下藝人「大曬冷」，以及介紹來年即將推出的作品，包括由杜琪峯、游乃海及鄭保瑞主理的劇集《命案》等。
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電訊盈科媒體集團旗下新成立的娛樂公司「MakerVille」於今日（4月27日）假九展Star Hall品牌舉行發布會，向在場嘉賓及傳媒展現及介紹新公司的發展方向。除了來個旗下藝人「大曬冷」，以及介紹來年即將推出的作品，包括由杜琪峯、游乃海及鄭保瑞主理的劇集《命案》等。
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18:26 2022/04/27
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【MakerVille】ERROR+COLLAR落力演出 MIRROR壓軸出場唱最新團歌《Innerspace》
電訊盈科媒體集團旗下新成立的娛樂公司「MakerVille」於今日（4月27日）假九展Star Hall品牌舉行發布會，向在場嘉賓及傳媒展現及介紹新公司的發展方向。除了來個旗下藝人「大曬冷」，以及介紹來年即將推出的作品，包括由杜琪峯、游乃海及鄭保瑞主理的劇集《命案》等。
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