贛鋒鋰業1772繼續升翻身有望？盤點兩大前景憂慮

贛鋒鋰業 （01772） 今早繼續反彈逾1%，中午收報93.35元。贛鋒鋰業今年首季業績勝預期，期內收入53.65億元人民幣，按年增長2.3倍，淨利潤35.25億元人民幣，按年大升6.4倍。富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）分析贛鋒鋰業的前景，有兩大隱憂投資者必須注意。

前景隱憂一：

國內鋰資源礦業幾近飽和，贛鋒鋰業聚焦於海外拼購，惟近年歐美國家欲把鋰資源國有化而減少出售，導致業務擴張上出現樽頸。

前景隱憂二：

內地因疫情封城不利產業鏈，個別汽車企雖可閉環生產，但原材料短缺下會影響買鋰造車，經濟前景衰退亦會削弱對汽車之需求，因而不利車用電池股。

李卓穎指，贛鋒鋰業走勢雖差，但業績理想見反彈，建議130元以上高位有蟹貨的投資者，可先持有勿急於沽貨，短期防守止蝕位可定於130.7元位。至於未有貨的投資者，李卓穎則不建議於股價未見低時低撈此股，因其下行走勢未變，可先觀望能否趁業績佳重上上升軌約109元，以及突破上方阻力位116元，才決定是否買入會較安全，今浪防守位可定於79.1元。

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