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電訊盈科媒體集團旗下新成立的娛樂公司「MakerVille」於今日（4月27日）假九展Star Hall舉行品牌發布會，旗下的「宇宙天團」ERROR接受TOPick訪問時「獅子開大口」，表示今年想做主角。當中保錡提議舉辦劇集選舉，阿Dee（何啟華）則笑說開拍《金鐘四大才子》，一如既往玩幽默風趣，大放笑彈。