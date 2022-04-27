電訊盈科媒體集團旗下新成立的娛樂公司「MakerVille」於今日（4月27日）假九展Star Hall舉行品牌發布會，旗下的「宇宙天團」ERROR接受TOPick訪問時「獅子開大口」，表示今年想做主角。當中保錡提議舉辦劇集選舉，阿Dee（何啟華）則笑說開拍《金鐘四大才子》，一如既往玩幽默風趣，大放笑彈。
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電訊盈科媒體集團旗下新成立的娛樂公司「MakerVille」於今日（4月27日）假九展Star Hall舉行品牌發布會，旗下的「宇宙天團」ERROR接受TOPick訪問時「獅子開大口」，表示今年想做主角。當中保錡提議舉辦劇集選舉，阿Dee（何啟華）則笑說開拍《金鐘四大才子》，一如既往玩幽默風趣，大放笑彈。
18:17 2022/04/27
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【MakerVille】ERROR恨做主角開演唱會 COLLAR披露團綜去staycation晒姊妹情
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