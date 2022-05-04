【2分鐘睇樓團】大角咀上車盤間隔方正 利奧坊‧曦岸2房月租$25000

2分鐘睇樓團

位於大角咀的利奧坊‧曦岸鄰近港鐵奧運站及大型購物商場奧海城，來往旺角亦只需十多分鐘，交通便捷。樓盤以細單位為主，是近年不少青年夫婦的上車之選。位於2座高層G室的單位採兩房間隔，實用面積為400平方呎。現時叫租$25,000，呎租$63。單位的開則方正，間隔實用，易於擺放傢俱，加上樓底足足有三米多高，空間感十足，全無侷促之感。