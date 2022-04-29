夏天將至，大家外出不忘擦防曬，然而坊間化學防曬乳液的成分，會造成海洋珊瑚礁白化現象，嚴重衝擊整個生態系統、並讓珊瑚礁面臨死亡的危險。一向熱心海洋環保的藝人余曉彤（Hidy）於上年建立《DEVE》網上海洋資訊平台，推動海洋保育，早前更購入遊艇去打造「水上學校」，呼籲大眾愛護地球。今年暑假再下一城，自資推出個人品牌 – DEVE Ocean Beauty 海洋友善防曬乳液，更實踐由成分到包裝都能走向環保與永續，同時保護大家的肌膚。
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夏天將至，大家外出不忘擦防曬，然而坊間化學防曬乳液的成分，會造成海洋珊瑚礁白化現象，嚴重衝擊整個生態系統、並讓珊瑚礁面臨死亡的危險。一向熱心海洋環保的藝人余曉彤（Hidy）於上年建立《DEVE》網上海洋資訊平台，推動海洋保育，早前更購入遊艇去打造「水上學校」，呼籲大眾愛護地球。今年暑假再下一城，自資推出個人品牌 – DEVE Ocean Beauty 海洋友善防曬乳液，更實踐由成分到包裝都能走向環保與永續，同時保護大家的肌膚。
今日 12:00
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【地區‧人‧情】藝人余曉彤撈過界推出全新海洋友善防曬乳 以海洋平台Deve宣揚防曬「SUN」態度
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