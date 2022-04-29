綠債2.5厘息保底抽得過？ 波動性低宜睇中長綫回報

由政府發行的綠色零售債券2022，目前已開始認購，直至5月6日結束，保底息率最少2.5厘，年期3年，每手入場費1萬元，每半年派一次息。今次綠債的目標發行額為150億元，政府可視乎市況，提高至最多200億元。綠債將於5月18日發行，並於5月19日在香港聯合交易所上市，投資者可在二手市場買賣。

綠債之條款跟通脹掛鈎債券iBond接近，浮息同樣與本地通脹掛鈎，會以定息2.5厘或浮息，兩者較高者派息，按每手1萬元成本計算，3年期最少可收取750元息，若果通脹超過2.5%，息率將更高。

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為投資者可抽綠債，因為抽5手成本不多，應不會分薄整體投資總額。由政府發行的綠債為十分穩健的產品，保底利息亦有2.5厘，投資方向類似iBond，但勿預期綠債首日升幅，會如過往幾次iBond般升勢較強，預期綠債首日可升1至2元至102元，如投資者全期持有，每半年收一次息，中長期回報亦頗理想，投資者可動用部分資金認購，勝在波動性低夠穩健。

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