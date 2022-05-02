全港中小學及幼稚園於上周二（19日）起陸續恢復半日面授課，位於葵青區的亞斯理衞理小學（簡稱亞小）亦於本周一（25日）復課。學生首日重返校園難掩興奮，在正式上課前，校方先安排活動，鄭家明校長希望小朋友在歡樂的氣氛下復課，再慢慢投入學習及校園生活。
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全港中小學及幼稚園於上周二（19日）起陸續恢復半日面授課，位於葵青區的亞斯理衞理小學（簡稱亞小）亦於本周一（25日）復課。學生首日重返校園難掩興奮，在正式上課前，校方先安排活動，鄭家明校長希望小朋友在歡樂的氣氛下復課，再慢慢投入學習及校園生活。
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全港中小學及幼稚園於上周二（19日）起陸續恢復半日面授課，位於葵青區的亞斯理衞理小學（簡稱亞小）亦於本周一（25日）復課。學生首日重返校園難掩興奮，在正式上課前，校方先安排活動，鄭家明校長希望小朋友在歡樂的氣氛下復課，再慢慢投入學習及校園生活。
【童學園】復課重返校園首要關顧情緒 亞斯理衞理小學校長勉勵學生︰比昨天進步
全港中小學及幼稚園於上周二（19日）起陸續恢復半日面授課，位於葵青區的亞斯理衞理小學（簡稱亞小）亦於本周一（25日）復課。學生首日重返校園難掩興奮，在正式上課前，校方先安排活動，鄭家明校長希望小朋友在歡樂的氣氛下復課，再慢慢投入學習及校園生活。
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