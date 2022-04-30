【示範單位】薈藍163平方呎私人天台 眺望藍巴勒海峽

由宏安地產發展而成的薈藍位於青衣寮肚路，鄰近港鐵青衣站，樓下亦有小巴總站及巴士站，交通方便。一共提供320個單位，預計將於2022年第4季入伙。

是次示範單位位於20樓A01，屬1房間隔。單位在頂層，附有163平方呎的私人天台，而天台對面就是廣闊藍巴勒海峽，海天一色，更可眺望汀丁橋景與大欖郊野公園一帶的山巒景致，住戶可享山與海雙重景觀，相當寫意。為了不要浪費如此美麗的藍巴勒海峽景觀，發展商刻意在睡房打造L形玻璃窗，那就可以270度欣賞海景。

記者：馮嘉莉



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