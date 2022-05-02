【樓市熱話】美孚新邨配套完善兼低水 家庭客有咩入市選擇？

美孚新邨設有超過1.3萬伙，自設大型商場之餘，亦鄰近港鐵美孚站、巴士總站及荔枝角公園，舉步即可滿足生活、出行及休憩等需要。區內亦有國際學校，故向來吸引家庭客進駐。與此同時，單位呎數及間隔多元，可滿足不同的居住需要。今次地產站便請來區內代理，為他們提供最適切的入市攻略。

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