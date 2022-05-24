【活得健康啲】生命熱線2段來電高峰期揭示各階層港人辛酸　社工難忘花逾3小時解救企跳少女

迷失在人生低谷，一通生命熱線可為不少人帶來曙光，感受世間的一絲溫暖。生命熱線高級項目經理兼註冊社工Leon在生命熱線工作4年，在小而密閉的Call房中聽過不少在生死邊緣人士的電話。他坦言，來電者的煩惱有很多種，有感情失意、家庭問題、財困、失業，而他們能做的，就是陪伴，電話中的安慰和理解，或已足以打消一個人的自殺念頭。
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迷失在人生低谷，一通生命熱線可為不少人帶來曙光，感受世間的一絲溫暖。生命熱線高級項目經理兼註冊社工Leon在生命熱線工作4年，在小而密閉的Call房中聽過不少在生死邊緣人士的電話。他坦言，來電者的煩惱有很多種，有感情失意、家庭問題、財困、失業，而他們能做的，就是陪伴，電話中的安慰和理解，或已足以打消一個人的自殺念頭。
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迷失在人生低谷，一通生命熱線可為不少人帶來曙光，感受世間的一絲溫暖。生命熱線高級項目經理兼註冊社工Leon在生命熱線工作4年，在小而密閉的Call房中聽過不少在生死邊緣人士的電話。他坦言，來電者的煩惱有很多種，有感情失意、家庭問題、財困、失業，而他們能做的，就是陪伴，電話中的安慰和理解，或已足以打消一個人的自殺念頭。
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迷失在人生低谷，一通生命熱線可為不少人帶來曙光，感受世間的一絲溫暖。生命熱線高級項目經理兼註冊社工Leon在生命熱線工作4年，在小而密閉的Call房中聽過不少在生死邊緣人士的電話。他坦言，來電者的煩惱有很多種，有感情失意、家庭問題、財困、失業，而他們能做的，就是陪伴，電話中的安慰和理解，或已足以打消一個人的自殺念頭。
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