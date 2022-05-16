推動失敗周的循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學原校長林德育，調任至同一辦學團體的將軍澳循道衛理小學，林校長是基層出身，覺得人生不如意事十常八九，小朋友應明白人生不會事事贏。「孩子不用樣樣都能，但要有韌力，要明白世界現實面，並且對自己有要求。」
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推動失敗周的循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學原校長林德育，調任至同一辦學團體的將軍澳循道衛理小學，林校長是基層出身，覺得人生不如意事十常八九，小朋友應明白人生不會事事贏。「孩子不用樣樣都能，但要有韌力，要明白世界現實面，並且對自己有要求。」
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【童學園】木屋區成長預科太勤力曾吐血 校長爸爸：人生不會事事贏
推動失敗周的循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學原校長林德育，調任至同一辦學團體的將軍澳循道衛理小學，林校長是基層出身，覺得人生不如意事十常八九，小朋友應明白人生不會事事贏。「孩子不用樣樣都能，但要有韌力，要明白世界現實面，並且對自己有要求。」
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