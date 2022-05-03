將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
滙豐005股價逼近50元 重上60元機會多大？


*重溫《ET開市直擊》傳中央停科技股監管    港股五窮月有救？*

https://inews.hket.com/article/3243124

 

滙豐控股（00005）
今日 13:00
詳情
×

滙豐005股價逼近50元 重上60元機會多大？


*重溫《ET開市直擊》傳中央停科技股監管    港股五窮月有救？*

https://inews.hket.com/article/3243124

 