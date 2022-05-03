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內銀股逆市下挫　工行（01398）、 建行（00939）可趁低買入收息？


*重溫《ET開市直擊》傳中央停科技股監管    港股五窮月有救？*

https://inews.hket.com/article/3243124

 

建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 買入
今日 13:30
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內銀股逆市下挫　工行（01398）、 建行（00939）可趁低買入收息？


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