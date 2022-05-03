吉利汽車（00175）30元買入勁蝕逾一半 反彈到幾多錢要先逃生？

吉利汽車 （00175） 今午微跌少於1%，暫報12.38元。面對全球造車晶片供應鏈不足，吉利管理層仍有信心未來3年，於極氪系列推出6款新車，今年亦會把極氪OTA作5次版本更新，同時擴大充電設備網絡，並以在2025年，銷售出65萬部極氪，以及打入全球電動車市場頭三位作目標。

跟一眾新能源車企相比，吉利股價近期大落後。自去年12月始愈跌愈深，至3月15日低見10元築底後，近期在10元至13元區間內橫行待變，如投資者較早前於30元以上買入坐艇，勁蝕超過一半下，應忍痛止蝕離場還是可溝貨？

華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）謂，如投資者在2021年1月，以30元以上摸頂買入吉利，至今應已持貨1年多，期間收取1厘多股息可稍作幫補。吉利股價於3月中曾跌至恐慌價10元，如投資者當時無沽出，可見坐貨能力較高。惟現階段吉利並無大動力可重拾升軌，市場會衡量吉利的業務，能否追上其他新能源汽車企業之發展。

聶振邦俾貼士，吉利短期股價於13元料已見阻力，投資者逾30元買入此傳統車股的話，需有心理準備及耐性，有機會要以「年計」作單位衡量。今年的走勢則有機會反彈至15元至16元，屆時可因應市況決定要否減持逃生。

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