收息股點揀？港鐵066 VS 領展823 VS 港燈2638揀邊隻

港鐵 （00066） 今收市報42.35元，升近1.2%；領展 （00823） 報67.25元，跌1.2%；港燈 （02638） 則升0.13%，報7.76元。如穩健的投資者有10萬元資金，想穩定地增值及收息，以上3隻股份應怎樣取捨？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）分析如下：

港鐵：低波幅但息低

港鐵股價長期於低波幅上落，52周低位39.35元，高位47.15元，差距少於8元，全年波幅只有約20%。作為資本增值效益，需視乎甚麼價位買入，如現價約42元買入，即使升至47元，只得一成多回報不算很吸引，宜候低至40元至41元之間收集，屆時有15%以上利潤。現今股息2.9厘不算高，如股價回調多1元，股息有機會升至3厘至3厘半。

領展：潛在升幅一成

領展股息較港鐵高，如本地零售市道回暖，領展股價表現將受惠。自4月中開始，股價以橫行格局為主，主要波幅區間以65元至70元之間上落，以現價約67元買入，並非最佳價位，宜66元以下買入會較理想。目前4.5厘股息，如股價回試65元，股息或可見4.8厘至5厘。股價由3月7日60元以下，至今已反彈一成多。去年11月曾高見73元，現價買入潛在升幅只有約一成，宜候低再買。

港燈：資本增值最弱

早前大市差，資金流入公用股，港燈股價因而受惠。股價自1月開始由低位攀升，波幅比港鐵更低，52周低位約7.4元，高位見7.8元，超窄幅上落。此股資本增值效力比不上港鐵及領展，4.1厘股息亦並非最高，宜待股價回落至7.5元以下，股息或見4厘半，屆時或可考慮買入。

綜合而言，聶振邦比較以上3隻股份，認為港燈最不可取，領展現價可考慮，港鐵則宜候低才買。

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