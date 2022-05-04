母親節就到了！除了買禮物，大家還可以親手整作蛋糕給母親，今集靚太廚房會帶大家一起到自助式烘焙店整母親節蛋糕——花漾漫步，這裡有齊食譜食材、用具，家長們帶小朋友一起製作母親節蛋糕，充滿心意之餘，還可以與家人一起吃，慶祝母親節！
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母親節就到了！除了買禮物，大家還可以親手整作蛋糕給母親，今集靚太廚房會帶大家一起到自助式烘焙店整母親節蛋糕——花漾漫步，這裡有齊食譜食材、用具，家長們帶小朋友一起製作母親節蛋糕，充滿心意之餘，還可以與家人一起吃，慶祝母親節！
今日 10:00
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【靚太廚房】母親節去自助式烘焙店整蛋糕獻心意 焦糖海鹽咖啡慕斯蛋糕配香氛禮盒
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