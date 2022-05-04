近年啟德區成為新盤供應重鎮，同時有大量商用項目發展，包括寫字樓、商場及酒店等。隨着各項基建及社區設施相繼落成，以及交通基建網絡趨完善，啟德有望成為香港第二個核心商業區。
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近年啟德區成為新盤供應重鎮，同時有大量商用項目發展，包括寫字樓、商場及酒店等。隨着各項基建及社區設施相繼落成，以及交通基建網絡趨完善，啟德有望成為香港第二個核心商業區。
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近年啟德區成為新盤供應重鎮，同時有大量商用項目發展，包括寫字樓、商場及酒店等。隨着各項基建及社區設施相繼落成，以及交通基建網絡趨完善，啟德有望成為香港第二個核心商業區。
【啟德全面睇】啟德多焦點商業項目 勢成全港第二CBD
近年啟德區成為新盤供應重鎮，同時有大量商用項目發展，包括寫字樓、商場及酒店等。隨着各項基建及社區設施相繼落成，以及交通基建網絡趨完善，啟德有望成為香港第二個核心商業區。
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