【理財Star Talk】「食腦三子」合資7位數開製作公司1年內收支平衡　進軍YouTube毋懼競爭：做好自己就有人欣賞

理財Star Talk

「食腦三子」何廣沛、郭子豪、方紹聰因劇集《食腦喪B》而結緣，去年為宣傳劇集而開設YouTube頻道，主打自家製作的短片。怎料意外獲得廣告客戶賞識，慢慢發展成有數十名員工的製作公司。他們合資近7位數創業，1年間已接近收支平衡，成績可謂是相當不錯。面對香港YouTube市場的激烈競爭，他們坦言不擔心會有比較，相信只要做好自己能得獲得人賞識。