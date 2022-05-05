鮑威爾未有積極考慮加息0.75厘 標指、納指見底未？

美國聯儲局公布5月份加息0.5厘，主席鮑威爾提及未來數月，未有積極考慮加息0.75厘，標指、納指見底未？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指，標指、納指基本面不差，目前正在打底。

由2月份開始，標指行較難操作的喇叭形態，每個高位比上個高位高，每個低位則較早前低位更低，似在整固中。以技術指標而言，標指RSI有底背馳，短期似有反彈，中期暫時可當作打底中，需再過兩個月，利淡氣氛再淡化後，才有機會見突破形態。黃耀宗認為揀標指較納指佳，如睇好美股可直接以標指作衡量。

黃耀宗謂美國經濟數據不算太差，近期美國大型科網股回落，其中晶片股股價被拖低不少，其中一個主因是美滙指數升得太急。不過，某些不算小型的股份，例如供應麥當勞、Burger King等包裝紙的包裝品股Graphic Packaging Holding Company（GPK.US），亦錄得升幅，可見科網股的分野。

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