兩個原因睇好滙豐005 即睇股價走勢分析

美國聯儲局5月份加息半厘，香港金融管理局今日（5日）宣布，基本利率根據預設公式上調至1.25厘，即時生效。市場已預期未來數月將持續加息，滙豐於8月底前有10億美元回購計劃，有股東要求滙豐分拆亞洲業務以釋放價值，大股東平保 （02318） 於月中，會跟滙豐討論提升股東回報方案。利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指，暫時可繼續睇好滙豐。

睇好原因一：經濟衰退不算高

聯儲局加息，昨利好金融股上升，除了加息因素外，鮑威爾曾提及美國經濟衰退風險不高，市場預示2023年底，美股只約有4成4機會步入經濟衰退。如買金融板塊，但經濟不佳，不斷加息下反而會有拖累；如於經濟向好下加息，將有利金融股。

睇好原因二：分拆短線可炒作

目前市場或過份悲觀，美國實體經濟不算太差。除非新冠疫情不斷延續，否則仍可睇好滙豐，如企穩53至54元，已完成下降三角形形態。滙豐擬分拆亞洲業務，短期應可炒一轉價值釋放；長遠而言，市場或擔心分拆後，滙豐或會較難管理亞洲業務，投資者宜密切留意分拆消息。

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