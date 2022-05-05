近日，荃灣街市有型男店員出沒在豬肉檔，吸引不少街坊到場合照之餘，還有粉絲在網上為他開設facebook群組「荃灣鮮肉AK應援團」，未到一日，已有逾800名位網民加入該群組！今日TOPick尋找位於新村街的「鮮味豬肉檔AK」，了解他更多背後故事！
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近日，荃灣街市有型男店員出沒在豬肉檔，吸引不少街坊到場合照之餘，還有粉絲在網上為他開設facebook群組「荃灣鮮肉AK應援團」，未到一日，已有逾800名位網民加入該群組！今日TOPick尋找位於新村街的「鮮味豬肉檔AK」，了解他更多背後故事！
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今日 19:56
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【街市AK】豬肉檔型男阿威視豬肉切割員為終生事業 兩孩爸爸放假煮飯煲靚湯
近日，荃灣街市有型男店員出沒在豬肉檔，吸引不少街坊到場合照之餘，還有粉絲在網上為他開設facebook群組「荃灣鮮肉AK應援團」，未到一日，已有逾800名位網民加入該群組！今日TOPick尋找位於新村街的「鮮味豬肉檔AK」，了解他更多背後故事！
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