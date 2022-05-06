將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
京東9618、美團3690想趁低部署？吸納價位話你知


*重溫《ET開市直擊》美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起　港股有幾危？*

https://inews.hket.com/article/3246068

 

美團－W（03690） 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618）
今日 16:15
詳情
×

京東9618、美團3690想趁低部署？吸納價位話你知


*重溫《ET開市直擊》美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起　港股有幾危？*

https://inews.hket.com/article/3246068

 