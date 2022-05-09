為了一睹名師風采，補習社外大排長龍，甚至有學生暈倒。補習天王林溢欣（YY Lam）自2011年入行就施展超強魅力，高峰期開逾130班全數爆滿，被視為偶像。在遵理學校任教10年，2015年現代教育登全版廣告高薪挖角也不動搖，但在去年約滿後，YY毅然決定自立門戶，開展事業的新一章。
×
直播中
為了一睹名師風采，補習社外大排長龍，甚至有學生暈倒。補習天王林溢欣（YY Lam）自2011年入行就施展超強魅力，高峰期開逾130班全數爆滿，被視為偶像。在遵理學校任教10年，2015年現代教育登全版廣告高薪挖角也不動搖，但在去年約滿後，YY毅然決定自立門戶，開展事業的新一章。
今日 10:00
×
【童學園】曾拒年薪8500萬挖角報栽培之恩 林溢欣教學10年自立門戶陪學生作戰
6:00
10:00 2022/05/02
4:27
10:00 2022/04/25
4:44
10:00 2022/04/18
6:31
10:00 2022/04/11
8:14
10:00 2022/04/04
6:17
10:00 2022/03/28
5:54
10:00 2022/03/21
6:45
10:00 2022/03/14
5:25
10:00 2022/03/07
5:16
10:00 2022/02/28
4:23
10:00 2022/02/21
3:36
10:00 2022/02/14
3:22
10:00 2022/02/07
8:38
10:00 2022/01/24
25:31
13:25 2022/01/17
4:11
10:00 2022/01/10
4:55
10:00 2022/01/03
26:46
13:25 2021/12/30
22:30
14:30 2021/12/28