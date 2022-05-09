【童學園】曾拒年薪8500萬挖角報栽培之恩　林溢欣教學10年自立門戶陪學生作戰

童學園

為了一睹名師風采，補習社外大排長龍，甚至有學生暈倒。補習天王林溢欣（YY Lam）自2011年入行就施展超強魅力，高峰期開逾130班全數爆滿，被視為偶像。在遵理學校任教10年，2015年現代教育登全版廣告高薪挖角也不動搖，但在去年約滿後，YY毅然決定自立門戶，開展事業的新一章。

全文：https://topick.hket.com/article/3198815