美國是熱門的港生留學地，哈佛大學更是莘莘學子夢寐以求的頂尖學府。港生楊秉翰（Douglas）及弟弟楊秉睿（Hank）分別先後於中二時赴美入讀寄宿中學，美國教育風氣自由，但學習絕非想像中輕鬆容易，要升讀頂尖大學，除了成績，亦要展示個人特色，哥哥Douglas就憑著優秀成績和魔術興趣，成功考入哈佛。兩兄弟更在疫情下，回港創立了義教配對機構，幫助有需要的基層學生。
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美國是熱門的港生留學地，哈佛大學更是莘莘學子夢寐以求的頂尖學府。港生楊秉翰（Douglas）及弟弟楊秉睿（Hank）分別先後於中二時赴美入讀寄宿中學，美國教育風氣自由，但學習絕非想像中輕鬆容易，要升讀頂尖大學，除了成績，亦要展示個人特色，哥哥Douglas就憑著優秀成績和魔術興趣，成功考入哈佛。兩兄弟更在疫情下，回港創立了義教配對機構，幫助有需要的基層學生。
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美國是熱門的港生留學地，哈佛大學更是莘莘學子夢寐以求的頂尖學府。港生楊秉翰（Douglas）及弟弟楊秉睿（Hank）分別先後於中二時赴美入讀寄宿中學，美國教育風氣自由，但學習絕非想像中輕鬆容易，要升讀頂尖大學，除了成績，亦要展示個人特色，哥哥Douglas就憑著優秀成績和魔術興趣，成功考入哈佛。兩兄弟更在疫情下，回港創立了義教配對機構，幫助有需要的基層學生。
【童學園】結合魔術與數學理論考入哈佛 尖子兄弟創辦配對機構義教學生
美國是熱門的港生留學地，哈佛大學更是莘莘學子夢寐以求的頂尖學府。港生楊秉翰（Douglas）及弟弟楊秉睿（Hank）分別先後於中二時赴美入讀寄宿中學，美國教育風氣自由，但學習絕非想像中輕鬆容易，要升讀頂尖大學，除了成績，亦要展示個人特色，哥哥Douglas就憑著優秀成績和魔術興趣，成功考入哈佛。兩兄弟更在疫情下，回港創立了義教配對機構，幫助有需要的基層學生。
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