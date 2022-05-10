油價受重挫　兩個原因睇淡油價

不少投資者均睇好國際石油價格，昨晚油價大跌6%，暫跌至每桶102美元水平，看好油價的投資者，是時候吸納相關股份？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱Sir）卻睇淡油價，會跌至甚麼水平？

睇淡原因一：美國加息太狠

朱晉民認為，支撐油價的主要動力僅為俄烏戰事持續，如戰況再度惡化將利好油價。相反，不利好油價的因素較多，首先是美國聯儲局加息態度明顯，幅度亦較狠，打壓通脹意念十分強烈，資源價格最後都會屈服於聯儲局之加息下。

睇淡原因二：商品價格下調

若果所有商品價格太高，形成滯脹風險，導致消費力度減弱，以需求（Demand）及供應（Supply）角度來說，一旦消費蕭條，供應過剩下，商品價格亦會下調。以2014年為例，環球經濟較差，油價卻如日中天高見100美元，及後油價崩潰，由逾100美元跌至2016年的20多美元。

朱晉民分析指，俄烏戰事雖膠著，但戰事總有完結的一天，慎防戰事平息後，支持油價的主因消失，石油價格應會進一步再回調至更低位。

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