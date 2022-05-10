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金價走勢預示　加息限制金價上升動力？


*重溫《ET開市直擊》環球恐慌情緒升溫　美匯續強形勢不妙？*

https://video.hket.com/video/3248102

 

金價 加息
今日 14:15
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