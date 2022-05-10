【松本清香港】松本清香港1號店apm開幕　引1000款獨家商品吸客

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首度來港開店的日本藥妝店「松本清Matsumoto Kiyoshi 」，首間分店5月11日正式在觀塘開業。松本清香港董事長兼總經理林保範更揚言，最希望在香港開設100間店舖。

松本清首間香港分店落戶觀塘apm，面積超過3,500平方呎。該店主打日本藥物及化妝品，故亦有安排駐店藥劑師。松本清在香港大概銷售8,000款商品，當中有1,000款是直接從日本進口。商品總量當中，藥品及健康食品、雜貨，各佔20%；另有50%是化妝品。