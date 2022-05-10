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【新店速報】日本連鎖藥妝店「松本清 」登陸觀塘apm　限定全場9折買滿$300送松本清購物袋

很想到日本「入貨」的大家不用「頭痕」了！因為日本藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」明日（11日）於觀塘APM正式開幕，今日TOPick會為大家搜羅一系列「抵買」藥妝，現場還有開幕限定全埸九折，大家可以準備來「掃貨」！

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3248209/%E3%80%90%E6%96%B0%E5%BA%97%E9%80%9F%E5%A0%B1%E3%80%91%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%80%A3%E9%8E%96%E8%97%A5%E5%A6%9D%E5%BA%97%E3%80%8C%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E6%B8%85%20%E3%80%8D%E7%99%BB%E9%99%B8%E8%A7%80%E5%A1%98apm%E3%80%80%E9%99%90%E5%AE%9A%E5%85%A8%E5%A0%B49%E6%8A%98%E8%B2%B7%E6%BB%BF-300%E9%80%81%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E6%B8%85%E8%B3%BC%E7%89%A9%E8%A2%8B?mtc=10012

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【新店速報】日本連鎖藥妝店「松本清 」登陸觀塘apm　限定全場9折買滿$300送松本清購物袋

很想到日本「入貨」的大家不用「頭痕」了！因為日本藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」明日（11日）於觀塘APM正式開幕，今日TOPick會為大家搜羅一系列「抵買」藥妝，現場還有開幕限定全埸九折，大家可以準備來「掃貨」！

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