【新店速報】日本連鎖藥妝店「松本清 」登陸觀塘apm　限定全場9折買滿$300送松本清購物袋

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很想到日本「入貨」的大家不用「頭痕」了！因為日本藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」明日（11日）於觀塘APM正式開幕，今日TOPick會為大家搜羅一系列「抵買」藥妝，現場還有開幕限定全埸九折，大家可以準備來「掃貨」！

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