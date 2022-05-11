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【ET財經早點1分鐘】美國通脹今晚揭盅 道指上落800點 恒指夜期跌110點 阿里美股低港4%

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【ET財經早點1分鐘】美國通脹今晚揭盅 道指上落800點 恒指夜期跌110點 阿里美股低港4%

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【ET財經早點1分鐘】美國通脹今晚揭盅 道指上落800點 恒指夜期跌110點 阿里美股低港4%
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今日 06:52
【ET財經早點1分鐘】美國通脹今晚揭盅 道指上落800點 恒指夜期跌110點 阿里美股低港4%
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【ET財經早點1分鐘】環球股市恐慌 道指跌650點 港股ADR指數瀉650點19000關告急
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/05/10
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1:58
【ET財經早點1分鐘】美股暴跌1063點債息曾越3.1厘 英鎊兌港元曾穿9.7恒指夜期急跌489點
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/05/06
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【ET財經早點1分鐘】美國加息0.5厘符預期美股急升3% 恒指夜期升215點
ET財經早點1分鐘
06:52 2022/05/05
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1:39
【ET財經早點1分鐘】儲局今晚勢加息0.5厘 滙豐ADR越50關 道指升67點 AMD業績超預期
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/05/04
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【ET財經早點1分鐘】道指跌527點後倒升84點 藍籌股ADR約跌300點騰訊ADR低港2%
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/05/03
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1:49
【ET財經早點1分鐘】蘋果業績勝市場預期 道指升614點恒指夜期跌62點
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/04/29
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【ET財經早點1分鐘】Meta業績比預期好股價盤後升兩成 恒指夜期升75點中概股指數升5%
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/04/28
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【ET財經早點1分鐘】Alphabet業績遜預期 盤前盤後共跌1成 道指急瀉809點 夜期跌262點
ET財經早點1分鐘
06:55 2022/04/27
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【ET財經早點1分鐘】馬斯克440億美元入主Twitter 美債息跌穿2.9厘 道指夜期齊升
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/04/26
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【ET財經早點1分鐘】港股續憂美狂加息20500關拉鋸 滙豐周二放榜 料稅前盈利跌36%
ET財經早點1分鐘
06:47 2022/04/25
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【ET財經早點1分鐘】5月勢加息0.5厘 納指急瀉2% 夜期跌377點 阿里美股失85港元關
ET財經早點1分鐘
06:52 2022/04/22
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【ET財經早點1分鐘】Tesla首季多賺6倍達33億美元破紀錄 中概股指數瀉5% 阿里、騰訊ADR再低港3%
ET財經早點1分鐘
06:52 2022/04/21
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【ET財經早點1分鐘】美國10年期債息撲3厘 儲局官員激辯加息0.75厘 油價跌5%道指升499點
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/04/20
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【ET財經早點1分鐘】美債息升至2.86厘 關注本周儲局官員講話
ET財經早點1分鐘
06:59 2022/04/19
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【ET財經早點1分鐘】債息跌納指急升2% 惟布油撲109美元 內地將降準 夜期再升99點
ET財經早點1分鐘
06:46 2022/04/14
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【ET財經早點1分鐘】儲局布雷納德料急收水5月表決縮表 油價急升7%道指由升361點倒跌87點
ET財經早點1分鐘
06:53 2022/04/13
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【ET財經早點1分鐘】美國通脹或創40年高 債息升穿2.8厘 美股低收惟騰訊ADR帶動恒指夜期升298點
ET財經早點1分鐘
06:46 2022/04/12
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【ET財經早點1分鐘】美債息升穿2.7厘 阿里美股低港2.3%
ET財經早點1分鐘
06:53 2022/04/11
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【ET財經早點1分鐘】儲行布拉德繼續鷹派 中概股跌逾4%、阿里美股低港3%
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/04/08
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