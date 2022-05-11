美元強勢 港元前景如何？

科大經濟系前教授雷鼎鳴指，1973年實施香港聯繫匯率制度，港元和美元掛勾，現今已不合時宜。他認為，本港經濟跟中國內地已變得緊密，亦憂慮美國會把香港剔出SWIFT系統，要防範並應對美國一旦禁止港元兌換美元。脫掛機會大嗎？

uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）指，未來10年港元及美元脫勾機會輕微。目前美國加息，內地及香港經濟則不佳，香港銀行同業拆息Hibor只能被動地跟升。若美國制裁中國，或會令港元無法兌換美元，美元資產會有凍結？陳偉聰謂即使脫勾，也不代表毋須使用美元，因內地大部分結算支付系統皆以美金為主，不少內地銀行亦使用SWIFT系統，一旦美國禁止本港使用SWIFT系統，即使已脫勾，使用港元亦無大幫助。

危機一：進口成本、通脹大增

陳偉聰謂，港元、美元脫勾機會不大，因脫勾後港元未知跟何種貨款掛勾？如10年後人民幣完全開放自由浮動，到時或有機會跟港元掛勾，但目前美國不斷加息，美元強勢下，如脫勾港元將會大幅貶值。本港大部分產品皆進口，一旦貨幣大跌，向外進口成本會很高，屆時或現通脹。

危機二：外資不信任本港體系

另一方面，本港向來滙率穩定，所以能吸引外資流入本港投資。一旦脫勾，外資會對本港缺乏信心，金融體系難以應付資金外流，故此短期內脫勾機會很低。

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