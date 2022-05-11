【潛力股精選】孫運喜：招商局港口（00144）

潛力股精選

招商局港口（00144）今天收市報13.56元，升1.65%，升幅雖不及其他撐市股，但已跑贏大市。招商局港口股價走勢向上，早前連續3個交易日回調，昨天曾考驗上升趨勢線，未跌穿下今日即反彈1.65%，於成交配合下，有望繼續造好。iMoney主編孫運喜指要選「當頭起」的股票，周線圖顯示招商局港口走勢反覆上升，建議投資者考慮買入，上望目標價及止蝕位如何？立即點擊收看/收聽。

重溫《ET講股通》孫運喜：還看通脹

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