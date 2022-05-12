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【直擊驗樓】青衣十九年來首個新樓盤 收樓質素如何？

明翹匯位於青衣細山路，由佳明集團發展，鄰近老牌屋苑美景花園。在今年5月開始陸續入伙，是青衣十九年來首個新樓盤！

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【直擊驗樓】青衣十九年來首個新樓盤 收樓質素如何？

明翹匯位於青衣細山路，由佳明集團發展，鄰近老牌屋苑美景花園。在今年5月開始陸續入伙，是青衣十九年來首個新樓盤！