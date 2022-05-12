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中芯國際981逆市升逾1%　上望阻力睇呢個位

 

**重溫《ET開市直擊》解讀美國通脹數據　油股續可看好？**
https：//inews.hket.com/article/3250084

 

中芯國際（00981） 通脹 AR 美國
今日 13:45
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