科技股2大利好因素　想低撈點揀？

騰訊 （00700） 今日收市跌1.7%，報344.2元；阿里巴巴 （09988） 則挫逾6%，收報80元。光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）指，大型科技股如騰訊、美團 （03690） 近期抗跌性較強，至今仍能穩守4月底之低位，反觀恒指已跌穿同期底部，外圍科技股跌勢急，反差明顯，可低撈本地科技股？

利好因素一：加息敏感度降低

目前市場聚焦美國加息，料對外圍影響比港股大。高估值的科技股，會受加息影響而不利股價，不過本港科技股已經歷逾年跌幅，現今估值已不貴，大型科技股只有10多倍市盈率，對加息的敏感度比以往低，受過往行業監管，導至盈利大幅放緩才至為重要。

利好因素二：北水流入科技股

以走勢角度來說，近期科技股相對強勢，反映長線資金重吼此板塊。北水流向顯示，上證指數於3000點有較明顥承托力，亦有北水流入科技股支持恒指。內地國策要穩定金融系統，不欲見A股及港股大幅波動下跌，於此基本面支持下，相信於今年下半年，科技股股價應有改善空間。

伍禮賢續分析阿里巴巴，於行業監管下，對阿里巴巴不同業務的影響範圍較大及深遠，即使其他大型科技股於今年尾開始復甦，阿里巴巴之復甦力度或稍弱。若投資者想低撈科技股，阿里巴巴應非首選。



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