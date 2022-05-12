汽車股下半年會反彈？比亞迪1211、吉利汽車175、理想汽車2015逐隻睇

昨日汽車股普遍彈升，今天出現回吐。今午比亞迪 （01211） 暫報226.6元，跌近3%、吉利汽車 （00175） 跌近1%，暫報11.82元、理想汽車 （02015） 則挫逾5%，低見82.3元。下半年點睇汽車股板塊？

光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）分析汽車股基本面，認為今年首季度雖能平穩增長，但第二季會因上海等城市疫情惡化，影響生產供應鏈而增速明顯下滑。雖然大部分汽車股昨日明顯反彈，但股價仍未脫離底部範圍，疫情持續下，估計汽車股仍需繼續整固。不過，隨著上海逐步落實復工復產，伍禮賢預計汽車股於下半年有不俗的反彈。個股方面，則要視乎自家因素。

比亞迪 （01211） ：短線受累環保門事件

比亞迪較強勢，業務聚焦新能源車業務，無論公司自身收入水平，或整個新能源汽車銷售情況，均較內地整體汽車業更理想。惟近期受「環保門」事件影響，料短期股價會受累。

吉利汽車 （00175） ：4月份銷量跌近3成

吉利汽車公布銷售數據屬正常，旗下新能源汽車跟隨市場大勢見明顯增長，但整體業績以傳統汽車業務銷售為主，4月份整體汽車銷售量，按年下跌近3成。此傳統汽車企業，料仍需於股價底部先整固。

理想汽車 （02015） ：市声定位切合發展

理想汽車昨抽升逾一成，雖然首季業績理想，但市場已反映第二季會回落。公司公布，未來應對原材料價格上升下，未必需要再次為旗下車型加價，因為前期加價幅度，已把往後需面對的市場因素，提早納入加價範圍，市場反應正面。以造車新勢力而言，理想汽車的市場定位，應較適合新勢力汽車之發展模式。



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