Apple（AAPL.US）股價急挫半成　持貨要部署離場自保？

Apple（AAPL.US）股價上日急挫半成，盤前股價續跌逾1%。美國通脹數據超預期，納指上日收市跌373點，科技股齊急挫。加息憂慮升溫，Apple持貨要部署離場自保？
光大新鴻基國際證券策略師伍禮賢（Kenny）分析指，Apple未來利好因素有限，銷售仍會受制於芯片供應，股價短期未必反轉，持有可等技術性反彈才離場。
**重溫《ET開市直擊》解讀美國通脹數據 油股續可看好？**
https：//inews.hket.com/article/3250084
Apple（AAPL.US）股價上日急挫半成，盤前股價續跌逾1%。美國通脹數據超預期，納指上日收市跌373點，科技股齊急挫。加息憂慮升溫，Apple持貨要部署離場自保？
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