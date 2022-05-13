【理財Star Talk】莊韻澄由樓市轉研究幣市嚴守止賺止蝕　願為兒子改大花筒壞習慣

理財Star Talk

莊韻澄（前名莊端兒）年輕時曾是個樓市炒家，雖然曾靠炒樓賺近千萬元，但她也曾是一名大花筒，名牌手袋、車等想換就換。炒樓以外，她自小也在母親的耳濡目染下，培養對投資的興趣，股市、滙市，甚至是虛擬貨幣，她也曾涉足過。成為人母後，她期待自己也能以身作側，教兒子守好財富。